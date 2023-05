Schweizer Armee: Offiziere sehen Asylsuchende bei Kasernen kritisch

Die Asylzentren des Bundes, wie hier in Bern, dürften nicht ausreichen, um allen geflüchteten Menschen einen Platz zu bieten.

Der Bund will auf Arealen der Armee zusätzlichen Platz für Asylsuchende schaffen.

Der Bundesrat rechnet in den nächsten Monaten mit einer «stark steigenden Zahl von Asylgesuchen ». Um diese Menschen wie vorgesehen auf Bundesebene aufzunehmen, brauchen die Behörden zusätzliche Plätze. Die schon erfolgte Erhöhung von 5000 auf 10’000 Plätze werde nicht ausreichen , so das Staatssekretariat für Migration (SEM) von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP).

Die benötigten Unterkünfte sollen nun auf den Armee-Arealen in Thun (BE), Bière (VD), Turtmann (VS) und Bure (JU) entstehen. Eine Prüfung habe ergeben, dass Containersiedlungen bei diesen Kasernen «grundsätzlich realisiert» werden könnten. Noch würden offene Fragen geklärt, teilen die Behörden mit.