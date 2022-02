Schweizer Skicross-Doppelsieg – Gold und Silber für die Schweiz! Regez und Fiva feiern Olympia-Triumph

Am Donnerstag wurde dem Schweizer Skicross-Star Fanny Smith nachträglich die Bronzemedaille aberkannt. Am Freitag wollten dafür die Schweizer Teamkollegen reüssieren. Das schafften sie – und wie!

Regez und Fiva rasen zum Doppelsieg Die Schweizer Skicrosser Ryan Regez und Alex Fiva gewinnen in Peking Gold und Silber. (Video: SRF)

Nach dem Eklat am Donnerstag um den Schweizer Skicross-Star Fanny Smith, dem nachträglich die Bronzemedaille aberkannt worden ist, standen am Freitag die Schweizer Skicrosser im Einsatz. Konnten sie sich für ihre Schweizer Teamkollegin revanchieren und für eine Olympiamedaille sorgen? Nach Setzläufen sah es sehr gut aus. So hatte Alex Fiva diesen in Bestzeit absolviert. Und auch Joos Berry, Romain Détraz und Ryan Regez überzeugten.

Doch wie sah es in der K.-o.-Phase aus? Die Bedingungen waren alles andere als optimal. Die Temperaturen waren eiskalt und es wehte ein starker Wind. Während der Setzläufe musste der Wettkampf gar zeitweise unterbrochen werden. Der Wind war einfach zu stark, Auffangnetze sind weggeweht worden. Doch von all dem liessen sich fast alle Schweizer nicht aus der Ruhe bringen. Auch Weltmeister Fiva, der 2018 in Pyeongchang noch im ersten K.-o.-Duell stürzte und ausschied und auch 2014 in Sotschi wegen eines Bandscheibenvorfalls chancenlos war, nicht. Nur Détraz schaffte den Sprung in den Viertelfinal nicht.

«Danke allen, die in der Schweiz aufgestanden sind»

Im Viertelfinal war dann kurzzeitig ein Riesen-Aufruhr. Was war passiert? Nach einem äusserst hart umkämpften Run, bei dem Fiva schubste und stiess, war zunächst unklar, ob er – wie Smith – disqualifiziert wird. Doch dann kam das Aufatmen, die Jury prüfte zwar den Viertelfinal nochmals, das Resultat blieb aber bestehen, Fiva erhielt nur eine Verwarnung. Heisst: Der 36-Jährige stand im Halbfinal! In diesen schaffte es auch Regez. Berry scheiterte.

Gab es sogar einen Schweizer Doppelsieg? Möglich war es, denn beide schafften es in den Final. Und in diesem gab es dann den Mega-Triumph für die Schweiz. So holte Regez Gold und Fiva Silber. Was für ein Auftritt der Schweizer Skicrosser! Bronze gewann derweil der Russe Sergey Ridzik. Regez war danach überglücklich. «Danke allen, die in der Schweiz aufgestanden sind», rief er in die TV-Kameras. Fiva sagte: «Es ist Wahnsinn!»