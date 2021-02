Sepp Benz ist tot. Im Alter von 76 Jahren verstarb der Schweizer am Freitag in Zürich. Sepp war eine Schweizer Sport-Legende. Zwölf Mal trat er zu einem Olympia- oder WM-Rennen an, zwölf Mal stand er danach auf dem Podest. 1980 wurde er gar Olympiasieger. Alle Erfolge feierte er als Teammitglied von Erich Schärer. Nicht verwunderlich also, dass der gelernte Briefträger als «Bremser der Nation» bekannt war. Wie der «Blick» zu wissen scheint, waren die Umstände seines Todes tragisch. So schreibt das Medium, dass das Coronavirus Benz plötzlich aus dem Leben riss.