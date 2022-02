Fetisch: Onlineshop bietet getragene Slips und Socken an

«Beim Bezahlprozess war die Anonymität nicht gewährleistet»

Eine Freundin habe der 32-Jährigen erzählt, dass sie nach dem Verkauf via Instagram vom Käufer gestalkt wurde. Das habe ihr dermassen Angst gemacht, dass sie de Verkauf stoppte. «Da dachte ich mir, dass man das doch besser und seriöser lösen kann», sagt Lara. Das Ziel soll der Schutz beider Parteien sein – sowohl Verkäufer*in als auch Käufer*in sollen anonym bleiben können. So sei Sububis entstanden.

«Die Nachfrage nach Binden und Tampons ist da»

Bei Sububis, das auf lateinisch Unterwäsche bedeutet, werden alle Bestellung über Lara abgewickelt. Die Verkäuferinnen kommen somit nicht mit den Käufern in Kontakt. Selbst verkaufen möchte sie aber nicht: «Das wäre mir zu intim, zu nah. Ich will mich klar abgrenzen. Wenn ich wüsste, wer meine Kleider bekommen würde, hätte ich das Gefühl, zu viel von mir preiszugeben.»

Am besten verkaufen sich Höschen und Socken. Unterhosen kosten auf der Plattform 79 Franken, getragene Socken bekommt man für 29 Franken. Bis jetzt habe der Webshop nur männliche Käufer. Ein Kunde bestelle meist mehrere Produkte auf einmal, wie die 32-Jährige erzählt. Die Nachfrage nach einem grösseren Portfolio, etwa nach getragenen Binden und Tampons sei auch da. «Ganz neu ist der Natursekt, also Urin – das wünschen sich auch viele unserer Kund*innen. Dazu sind natürlich nicht alle Subabes bereit, aber einige schon – sie können das frei entscheiden.»

«Ich wollte wissen, wie das ist und wie es sich anfühlt»

Wichtig sei ihr, dass sie keinen direkten Kontakt mit der Kundschaft hat und der Mehraufwand so klein wie möglich bleibt. Das habe ihr Lara mit ihrer Plattform geben können. Dort habe Clara sich in den letzten Monaten 600 Franken dazuverdient. «Das ist ein sehr guter Nebenverdienst. Ich muss nichts tun, was ich nicht auch sonst tun würde.» Es fühle sich auch nicht komisch an: «Verwerflicher finde ich es, wenn mich jemand in der Badi anschaut und Fantasien hat!»