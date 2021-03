Der Onlinehandel ist wegen Corona stark gewachsen: 13,1 Milliarden Franken haben Schweizerinnen und Schweizer 2020 online für Waren ausgegeben. Das sind 2,8 Milliarden Franken mehr als noch im Vorjahr, wie der Handelsverband.swiss in einer Medienkonferenz mitteilt. So hat sich der Onlinehandel in der Krise verändert:

• Der grösste Teil des Geldes – 11 Milliarden – floss direkt in Schweizer Unternehmen. Nur 2,1 Milliarden Franken gingen an ausländische Onlinehändler wie Amazon, Alibaba und Wish. Damit ist der Online-Inlandskonsum 2020 um 32 Prozent angewachsen. Der Online-Auslandseinkauf hat nur 5 Prozent zugelegt.

• Überdurchschnittlich viele Bestellungen gab es zudem bei den Sortimenten Möbel, Sport und Heimwerkerbereich Do It Yourself. So wurden im Corona-Jahr Möbel im Wert von rund 1,2 Milliarden Franken im Internet gekauft. Sportartikel verzeichnen einen Onlinehandelsumsatz von etwa 0,6 Milliarden Franken und Do It Yourself 0,44 Milliarden Franken.