Online-Shopping bringt die Händler an den Anschlag.

Die Pandemie treibt die Schweizer Konsumenten von den Geschäften in die Onlineshops. Die zweite Welle führt allerdings auch bei Schweizer Anbietern zu Lieferengpässen. Im Extremfall ist der gesamte Onlineshop überlastet: Im Webshop von Ikea gab es am vergangenen Wochenende weder Liefertermine noch Abholmöglichkeiten , wie der «Tages-Anzeiger» schreibt . Kunden sollen es in ein paar Tagen wieder versuchen, hiess es stattdessen.