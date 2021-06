Vergebens gekämpft - Schweizer out – Verletzungs-Drama um Henri Laaksonen am French Open

Noch nie hatte Henri Laaksonen am French Open in Paris, geschweige denn an einem anderen Grand-Slam-Turnier, die dritte Runde erreicht. Noch nie hatte der 29-Jährige derart überzeugt – und er begann auch die Drittrundenpartie gegen den Japaner Kei Nishikori, den wohl wichtigsten Match seiner Karriere – stark. Man hatte das Gefühl, Laaksonen könnte erneut ein Exploit gelingen. So wie in der zweiten Runde, als er den Spanier Roberto Bautista Agut in vier Sätzen besiegte.