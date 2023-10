Schweizer Paar ärgert sich über Billig-Airline Vueling.

Er und seine 24-jährige Frau seien am Check-In von den Mitarbeitenden der Airline eineinhalb Stunden aufgehalten worden.

Der Berner Ardian ist nach seinem Erlebnis am Flughafen Barcelona noch immer sichtlich genervt von der Billig-Airline Vueling.

Ein Schweizer Paar wird am Flughafen Barcelona eineinhalb Stunden beim Check-In der Billig-Airline Vueling aufgehalten.

Der 25-jährige Berner Ardian und seine 24-jährige Frau sind immer noch genervt von den Mitarbeitenden der spanischen Billig-Airline Vueling am Flughafen in Barcelona. «Vor unserem Abflug nach London haben sie am Check-in-Schalter geschlagene eineinhalb Stunden damit verbracht, unsere beiden Schweizer Pässe zu inspizieren. Haben die noch nie einen Schweizer Pass gesehen?», regt sich der 25-Jährige auf.