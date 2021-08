Waldbrände - Schweizer Paar muss in Südfrankreich vor den Flammen flüchten

Video: 20min/News-Scout

Darum gehts Seit letztem Montag kämpft die Feuerwehr in Südf rankreich gegen Waldbrände .

Über 7000 Anwohner und Touristen wurden bereits evakuiert .

Tim Lindenberger aus dem Baselland hielt sich unweit der Brände in La Garde - Freinet auf und musste kurz nach Mitternacht seine Unterkunft verlassen.

Innert weniger Minuten mussten sie ihre Koffer packen: Um ein Uhr morgens , in der Nacht auf Donnerstag , mussten Tim Lindenberger (36) und seine Freundin vor den Waldbränden in Südfrankreich flüchten und die Ferienvilla nahe La Garde - Freinet verlassen. «Es war völlig surreal. Wir haben noch nie einen Waldbrand so nahe miterlebt», sagt der Immobilienmakler aus Basel-Landschaft.

Das Schweizer Paar verbrachte seit letztem Samstag ihre Ferien in einer gemieteten V illa unweit von Saint Tropez. Am Mittwochabend seien sie nach dem Abendessen nach Hause gekommen – die Brände seien zu diesem Zeitpunkt bereits gefährlich nahe gewesen : «Der Hang hat die ganze Nacht geleuchtet. Der Wind drehte und plötzlich roch es stark nach Rauch», berichtet Lindenberger. Kurz darauf sei der Katastrophenalarm ausgelöst worden: « Wir hatte n ein mulmiges Gefühl, die Sirenen sind un s s chon in die Knochen gefahren», sagt Lindenberger.

«Überall war Blaulicht»

Wie von der Vermieterin und Eigentümerin der Ferienvilla empfohlen, füllte das Paar die Badewanne mit Wasser , hielt Handtücher bereit und parkierte die Autos in Fluchtrichtung . Sie selbst habe sich auf dem Smartphone laufend über die Ausbreitung des Feuers informiert und auf die Evakuierung vorbereitet: «Es war sehr beklemmend , a ls wir alle anfingen, das Nötigste zu packen», berichtet Lindenberger. «Vorerst wurden wir durch die Behörden aufgefordert, in der Villa zu bleiben, um die Strassen für die Einsatzkräfte freizuhalten. Überall war Blaulicht»

Kurz nach Mitternacht kam dann per SMS-Dienst die Aufforderung zur Evakuierung. Die Flammen des Waldbrandes seien zu diesem Zeitpunkt schon fast auf den gleichen Hang übergegangen, auf dem die Ferienvilla steht. Lindenberg und seine Freundin schafften es via sicheren Schleichwegen im Konvoi zusammen mit den ortskundigen Gastgebern zur Autobahn und machten sich dann auf direktem Weg zurück in die Schweiz. Die Hauseigentümer der Ferienvilla in La Garde-Freinet mussten in eine Notunterkunft – zurzeit wisse Lindenberger nicht, ob sie ihr Zuhause wieder beziehen konnten.

Flammen noch nicht unter Kontrolle

Laut dem französischen Innenministerium stehen mehr als 1570 Feuerwehrleute, 100 Rettungskräfte, 15 Flugzeuge und zwei Hubschrauber rund um Saint Tropez im Einsatz. Die Flammen sind aktuell noch nicht unter Kontrolle, vermeldet SRF. Über 7000 Touristen und Anwohner wurden bereits in Sicherheit gebracht. Mindestens zwei Personen sind bei den Bränden verstorben, fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr erlitten leichte Verletzungen.