Studie zeigt

Schweizer Paare hatten durch Lockdown mehr Sex

Mit dem Lockdown Mitte März sassen plötzlich viele Paare in der Schweiz während Monaten eng aufeinander. Wie eine Studie nun zeigt, haben Schweizer den «Stresstest» aber überraschend gut überstanden.

Mehr Kuscheln und mehr Sex

Wie aus der Studie hervorgeht, nutzten die Schweizer die Zeit-zu-zweit hauptsächlich im Bett. So gaben ein Drittel an, dass sie häufiger gekuschelt hätten als sonst. Auch die schönste Nebensache der Welt wurde durch den Lockdown noch schöner: Fast 25 Prozent der Teilnehmer sagten, dass sie während des Lockdowns mehr Sex gehabt hätten. Bei den Frischverliebten ging es dabei besonders heiss her, dort war es mehr als jeder Dritte.

Frauen störten sich über Handykonsum und Schnarchen

Dies hatte auch die eine oder andere Zerreissprobe zur Folge: So hat jeder Fünfte angegeben, dass die Beziehung in den letzten Wochen auf die Probe gestellt wurde. Entsprechend hatten laut Parship.ch 16 Prozent mit Beziehungsproblemen zu kämpfen, wobei es am meisten in den fünf- bis zehnjährigen Beziehungen (24 Prozent) kriselte. Gemäss der Studie sind rund zwei Prozent der Schweizer Beziehungen während des Lockdowns zerbrochen. 11 Prozent der Personen in Partnerschaft haben aber zumindest an eine Trennung gedacht beziehungsweise an der Beziehung gezweifelt.