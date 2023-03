Ukraine: Schweizer Panzerwagen ist beim Sanitätsdienst im Einsatz

In der Ukraine ist ein in der Schweiz produzierter Eagle-Panzerwagen im Einsatz. Die Schweiz hat sich wiederholt gegen die Lieferung von Kriegsmaterial ausgesprochen. Wie das Fahrzeug trotzdem in die Ukraine kam, ist unklar.

In der Ukraine ist nahe der Kriegsfront mindestens ein gepanzertes Fahrzeug aus der Schweiz aufgetaucht. Das zeigen mehrere Bilder von Kriegsfotografen und medizinischen Kräften in den sozialen Medien. Beim Fahrzeug handelt es sich um ein Aufklärungsfahrzeug Eagle I, produziert von der Firma Mowag in Kreuzlingen. Ob mehrere Eagle-Panzerwagen im Einsatz sind, ist unklar.

Zum ersten Mal tauchte ein Eagle-Panzerwagen auf einem Bild auf Instagram am 11. Dezember 2022 auf. Der Panzerwagen befindet sich auf diesem Bild in Awdijiwka in der Nähe eines Supermarkts. Im Februar fotografierte der spanische Kriegsfotograf Jose Colon ebenfalls einen Eagle-Panzerwagen in Tschassiw Jar – eine Stadt rund 80 Kilometer von Awdijiwka entfernt. Ob es sich um dasselbe Fahrzeug handelt, ist unklar.

Panzerwagen weist Einschüsslöcher auf

Am 18. März veröffentlichte die französische Nachrichtenagentur ein weiteres Bild eines Eagle-Panzerwagens, diesmal wieder in Awdijiwka. Das Fahrzeug weist mehrere Einschusslöcher auf. Am 23. März tauchte erneut ein Video auf Tiktok und Instagram von einem Eagle-Panzerwagen auf.

Klar ist: Bei zwei dieser Aufnahmen ist auf der rechten Seite des Fahrzeugs ein Emblem ersichtlich. Es zeigt den Kopf eines Wolfs auf einem schwarz-blauen Hintergrund. Oberhalb ist das Abzeichen der ukrainischen Streitkräfte angebracht, unterhalb der Schriftzug «УЛЬФ». Dabei handelt es sich um einen Sanitätsdienst, der nach eigenen Angaben vor über fünf Jahren gegründet worden ist.

Für was wird das Fahrzeug eingesetzt?

Die Mitarbeiterin Alina Mykhailova des Sanitätsdiensts veröffentlicht auf Instagram regelmässig Bilder von ihren Einsätzen im Donbass. Über 61’000 Personen folgen Mykhailova auf Instagram. Auf Twitter sind es sogar fast 90’000 Personen.

Bei ihrem Sanitätsdienst stehe «Qualität und Perfektion» im Vordergrund, schreibt Mykhailova auf Instagram. Sie führen auch Notfallevakuierung von verletzten Soldaten und Soldatinnen durch. Ob der Sanitätsdienst auch an bewaffneten Einsätzen teilnimmt, ist unklar. Auf Instagram zeigen sich Mykhailova und ihre Mitarbeiter auch bewaffnet.

Wie kam der Eagle-Panzerwagen in die Ukraine? Wie der Eagle-Panzerwagen in die Ukraine gekommen ist, ist unklar. Solche Eagle-Panzerwagen wurden neben der Schweizer Armee auch an die UNO geliefert. Diese nutzt die Fahrzeuge für Friedensmissionen. Grösster ausländischer Abnehmer ist gemäss NZZ aber Dänemark. Sie standen bis 2008 im Einsatz. 27 der Fahrzeuge verkaufte Dänemark an eine deutsche Firma – mit Bewilligung der Schweizer Behörden. Der Rest wurde verschrottet oder in Museen ausgestellt. Die deutsche Firma unterzeichnete gemäss dem dänischen Verteidigungsministerium eine Nichtwiederausfuhrerklärung. Sollte sie die Eagle I weitergeben, ist sie damit verpflichtet, Exportgenehmigungen der Behörden in Deutschland und der Schweiz einzuholen. Ob diese Nichtwiederausfuhrerklärung verletzt wurde, muss nun abgeklärt werden. Das zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft habe sich nun eingeschaltet, schreibt die NZZ. Das Seco nehme die Meldung sehr ernst, sagt der Sprecher Fabian Maienfisch. (fur)