In der ersten Covid-Welle Anfang 2020 war die Dankbarkeit und das Mittleid mit dem Pflegepersonal gross. Nun zeigt eine Studie der Uni Bern, wie schwer es Pflegende in der 1. Welle wirklich hatten und was die Konsequenzen davon waren. 4100 Personen aus Schweizer Spitälern wurden im Herbst 2020 für die Studie der Universität befragt. Die Ergebnisse stellten die Wissenschaftler vergleichbaren Umfragedaten aus dem Jahr 2019 gegenüber. «Die Studie zeigt, dass sich die Arbeitsbelastung von Pflegefachkräften im Vergleich zu 2019 stark erhöht hat», erklärt Professor Markus Arnold. Besonders betroffen davon waren vor allem Mitarbeitende von Not- und Intensivabteilungen, sie gaben eine Zunahme von 31 Prozent an. Zudem sei auch die Stressbelastung wegen Covid-19 erhöht gewesen. Als Stressfaktoren gaben Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem die Gefahr der Übertragung von Covid-19 auf Familienangehörige und das notwendige Social Distancing zu Familienangehörigen an.