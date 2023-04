Trotz Sanktionen: Schweizer Medikamenten-Handel mit Russland boomt

Auch in der Vergangenheit ist der Konzern immer wieder in die Kritik geraten, beispielsweise für eine geplante Änderung des Patentrechts in Indien, die die günstige Reproduktion von Medikamenten verhindert hätte.

Seit über einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine, fast genauso lange gelten die Sanktionen , die die Europäische Union (EU) gegen Russland verhängt hat. Auch die Schweiz hat sich dazu entschlossen, dass der Angriffskrieg Russlands nicht folgenlos bleiben soll und sich den Sanktionen angeschlossen. Die beinhalten neben eingefrorenen Vermögen und Reisesanktionen auch das Exportverbot verschiedener Güter, zum Beispiel Waffen, Kohle oder Luxusgüter . Aber: Bestimmte Dinge dürfen eben doch noch exportiert werden. Und deren Export ist so rentabel wie nie.

Pharma-Branche profitiert

Russen horten Medikamente

Ein Grund für die satte Exportsteigerung sei der Trend zu höherpreisigen Medikamenten in der russischen Bevölkerung, sagt Reto Föllmi, Professor für Internationale Ökonomie an der Uni St. Gallen (HSG), im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Das Pharma-Unternehmen Novartis, das zu den Haupt-Exporteuren gehört, gibt an, dass viele Russen während der Pandemie nicht zeitkritische medizinische Behandlungen aufgeschoben haben.



Ausserdem führe der andauernde Krieg in der Ukraine zu Vorratsbildung. Die russische Bevölkerung habe Angst, möglicherweise ganz vom Medikamenten-Markt abgeschnitten zu sein. Das ist bisher aber nicht geschehen: Neben Novartis exportiert auch das Pharma-Unternehmen Roche fleissig weiter. Nicht-Schweizer Pharma-Unternehmen wie Pfizer oder Eli Lilly haben den Handel nach Russland nicht eingestellt, haben aber angekündigt, die gesamten Gewinne spenden zu wollen.