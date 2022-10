Unglück vor Costa Rica: Schweizer Pilot (66) sass im Cockpit – Behörden zeigen Bilder der gefundenen Trümmerteile

An Bord befanden sich fünf deutsche Insassen, darunter der deutsche Unternehmer Rainer Schaller.

Bei der Suche nach einem vermissten Privatflugzeug mit fünf deutschen Passagieren vor der Küste von Costa Rica hat die zuständige Küstenwache mehrere Trümmerteile im Meer entdeckt. «Etwa 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt haben wir im Meer Überreste gefunden, die anscheinend zu dem Flugzeug gehören», sagte Leiter Martín Arias am Samstag.

Die Suche hatte um 5 Uhr morgens begonnen, um 5.50 Uhr wurden – wohl wegen der aufgehenden Sonne - Teile des Rumpfes, Sitze und eine Tasche gesichtet, gab das Ministerium für öffentliche Sicherheit an. «Die Passagiere haben wir noch nicht gefunden, weder tot noch lebendig», sagte Arias.

Kommandozentrale in Limón eingerichtet

Das Flugzeug befand sich auf dem Weg von Palenque im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas nach Puerto Limón an der Karibikküste. Die Kommunikation zur Maschine sei abgerissen, als sich das Flugzeug über dem Meer dem Flughafen von Limón näherte, teilte das Sicherheitsministerium mit. «Die Maschine sollte um 18.58 Uhr landen, wir haben sie in einer Höhe von 2000 Fuss verloren», sagte Luftfahrtdirektor Naranjo. Das sind rund 600 Meter.

Wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse waren die Sucharbeiten in der Nacht zunächst eingestellt worden. Am Samstag nahmen die Küstenwache und die Behörde für Überwachung des Luftraums die Suche wieder auf. Am Flughafen von Puerto Limón wurde eine Kommandozentrale eingerichtet, um die Sucharbeiten zu koordinieren.