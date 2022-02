Bitterer Aerials-Wettkampf – Schweizer Pirmin Werner springt hauchdünn an Olympia-Bronze vorbei

Pirmin Werner verpasst an den Olympischen Spielen eine Medaille.

Der olympische Aerials-Wettkampf endet aus Schweizer Sicht ganz bitter! Der Schweizer Pirmin Werner zeigt einen ganz starken Wettkampf, bringt seinen letzten und alles entscheidenden Sprung aber nicht ganz sauber durch. Am Ende fehlen dem 22-Jährigen 3,43 Punkte zur Bronzemedaille. Im Super-Final gab es für Werners Sprung von der Jury nur 111,50 Punkte. Im ersten Finaldurchgang hatte er diesen Wert noch deutlich übertroffen.

Erster Sprung hätte für Silber gereicht

Im ersten von zwei normalen Final-Sprünge erzielte der 22-Jährige 126,24 Punkte, wodurch er mit dem zweitbesten aller gezeigten Sprünge in den Super-Final einzog. Der zweite Schweizer im Final, Noe Roth, zeigte ebenfalls einen guten Auftritt, verpatzte aber in seinem zweiten Versuch etwas die Landung. Am Ende fehlten ihm als Achter 1,4 Punkte für den Super-Final der besten sechs Athleten.