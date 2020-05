Reisen

Schweizer planen trotz Krise Sommerferien

Auslandreisen könnten diesen Sommer schwierig werden. Viele Schweizer haben die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben.

Schweizer sollten Auslandreisen erst für nächstes Jahr planen – das empfiehlt Erik Jakob vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Er gab am Montag an der Medienkonferenz des Bundes die Lagebeurteilung für die Tourismusbranche. Es könne nicht garantiert werden, dass wir diesen Sommer mit dem Auto über die Grenze fahren können. Komplett ausschliessen will er das hingegen auch nicht.