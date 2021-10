Liechtenstein : Schweizer Pöstler empört – Liechtensteiner Kollegen liefern jetzt Big Macs aus

Seit Montag kann man sich den McFlurry, Big Tasty und Co. vom Pöstler bringen lassen. In Liechtenstein läuft derzeit ein dreimonatiges Pilotprojekt, in dem McDonalds und eat.ch mit der Liechtensteinischen Post zusammenarbeiten um bestehende Ressourcen besser auszulasten. Zusätzliche Erledigungen während des Zustellgangs sorgen bei manchen Schweizer Pöstlern schon länger für Unbehagen. Für McDonalds Burger auszuliefern käme für sie nicht in Frage.

Nachdem auf justeat.ch die Bestellung ausgelöst und bezahlt wurde, liefert dann innert 20 bis 30 Minuten der Pöstler mittels elektronisch betriebenen Fahrzeugs das Essen in der Warmhaltebox. Während die Schweizerische Post derzeit nicht viel von Fast Food hält, weist Erich Goetschi, Mediensprecher Schweizerische Post AG darauf hin, dass Schweizer Pöstler schon länger für lokale Bäcker die Brot-Post ausliefern oder gebrauchte Nespresso-Kapseln und PET-Flaschen-Säcke einsammeln.

Die Meinungen bei Schweizer Pöstlern ist gespalten. « Ich finde es einfach eine Frechheit. Alles hat mit Le Shop angefangen, wo wir das Leergut wieder mitnehmen müssen. Wir sind sozusagen Müllmänner geworden. Und jetzt sollen unsere Liechtensteiner Kollegen auch noch McDonalds Burger ausliefern? », sagt Paketbote F. K. (Name geändert). Andere wiederum könnten sich gut mit ihrer neuen Aufgabe anfreunden. Vor allem jene, die durch sinkende Briefsendungen zu wenig Arbeit haben. Auch in Liechtenstein seien die Mitarbeiter für ihre neue Aufgabe motiviert.

Mit dieser ungewöhnlichen Idee ist die Liechtensteinische Post europäische Vorreiterin. Ob das Angebot auch rege genutzt wird, wird sich zeigen.

