Wegen Erpressungen – Schweizer Politiker bekämpfen Bitcoin

«Wichtig ist, dass die Kryptowährungen in der Schweiz nicht mehr anonym gehandelt werden dürfen»: Die Kryptowährung wird oft für Erpressungen missbraucht.

Weil Kriminelle oft mit Lösegeld in Kryptowährungen erpressen, wollen Schweizer Politikerinnen und Politiker die Anonymität bei der Währung aufheben.

Vorfälle mit Online-Erpressungen sind im letzten Jahr um rund 30 Prozent angestiegen, schreibt der «Tagesanzeiger». Wenn die Opfer das Lösegeld in Kryptowährungen nicht bezahlten, wurden Daten geleakt oder gesperrt, so wie zuletzt bei Comparis. Die Lösegeldforderung in Kryptowährung erlaubt es den Erpressern, anonym zu bleiben.