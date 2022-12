China: Wegen Corona-Welle wollen Politiker Testpflicht

Epidemiologe: «Testpflicht müsste rasch und europaweit kommen»

Jan Fehr ist Epidemiologe an der Uni Zürich. Universität Zürich

Herr Fehr*, wie sieht die Lage in China aus?

Was in China gerade passiert, lässt eine humanitäre Katastrophe vermuten. Vieles wissen wir aber nicht genau: Etwa, wie die Ansteckungsdynamik in China ist und welche neuen Varianten vielleicht dort schon kursieren.

Wie beurteilen Sie aus epidemiologischer Sicht eine Testpflicht für Einreisende aus China?

Es gibt zu viele unbekannte Faktoren, um das genau zu sagen. Man muss sich zudem im Klaren sein, was eine solche Massnahme leisten kann und was nicht. Was ich aber den Entscheidungsträgern mitgeben kann: Wenn man eine Testpflicht einführen will, dann muss man dies rasch, beherzt und gemeinsam tun. Ein europäischer Flickenteppich mit anschliessendem Varianten Ping-Pong macht wenig Sinn.



Wie sehen Sie generell die Corona-Lage derzeit?

Auf die Schweiz bezogen waren wir in den beiden Pandemiewintern noch nie in einer so guten Situation: Aus unserer «Corona Immunitas»-Studie wissen wir, dass 98 Prozent der Bevölkerung haben Antikörper. Global gesehen stehen wir aber noch immer an. Ich wünsche mir eine Diskussion darüber, wie wir im Gesundheits- und Wissenschaftsbereich besser unter verschiedenen Staaten zusammenarbeiten können – auch mit Ländern, die vielleicht anders funktionieren als die Schweiz. Es ist höchste Zeit, globale Verantwortung wahrzunehmen.