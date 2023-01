Schweizer Politiker fordern Tiktok-Verbot für amtliche Handys

«Sollten Verstösse wie diejenigen bei den US-Journalisten zunehmen, müsste man ein schweizweites Tiktok-Verbot diskutieren», so Doris Fiala, FDP-Nationalrätin und Vizepräsidentin der Kommission für Cybersicherheit.

Fast eine Milliarde Menschen nutzen Tiktok. Doch die chinesische App ist umstritten. Kritisiert wird unter anderem der fehlende Datenschutz. Erst kürzlich gab der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance zu, zwei US-Journalisten ausspioniert zu haben . Das US-Repräsentantenhaus hat laut Medienberichten kürzlich Tiktok auf Diensthandys von Abgeordneten verboten. Ein überparteilicher Gesetzesentwurf fordert zudem ein landesweites Tiktok-Verbot. Auch in der Schweiz findet die Idee eines Tiktok-Verbots für amtliche Telefone Anklang.

«Auf Geschäftshandys von Regierungsmitgliedern, Militärangehörigen und Polizistinnen und Polizisten hat Tiktok nichts zu suchen. Die damit verbundenen Risiken sind zu hoch», sagt Mauro Tuena, SVP-Nationalrat und Leiter der Sicherheitskommission. Für Tiktok müsste die Sicherheit der Userdaten grundsätzlich an erster Stelle stehen, findet er. «Wenn die Firma diese nicht gewährleistet, hat sie nichts auf dem Schweizer Markt zu suchen.» Ein landesweites Verbot würde gemäss Tuena aber zu weit greifen.

«Die Gefahren für den Datenschutz werden klar unterschätzt»

Diese Meinung teilt auch SP-Nationalrätin Franziska Roth: «Sollte Tiktok wiederholt systematisch mit Datenmissbrauch auffallen, muss der Bund einschreiten.» Vorher stehe aber die Aufklärung der Gesellschaft über die Gefahren im Vordergrund. Klar gegen ein Verbot spricht sich hingegen SVP-Nationalrätin Martina Bircher aus: «Es wäre staatspolitisch bedenklich, wenn der Staat plötzlich gewisse Medien verbietet. Das grenzt an Zensur.»

Experte nimmt Bund in die Pflicht

Laut Social-Media-Experte Philippe Wampfler sind die Datenschutz- und Sicherheitsbedenken in Bezug auf Tiktok gerechtfertigt. «Einmal installiert, bittet die App Nutzerinnen und Nutzer auf aggressive Weise, um Erlaubnis auf private Daten und Informationen zuzugreifen», erklärt Wampfler. Mit einer solchen Einwilligung könne Tiktok auch auf Nummern und Daten von Personen zugreifen, welche die App gar nicht installiert haben. Er fordert deshalb schärfere Datenschutzrichtlinien: «Bestimmte Formen von Datensammlung und Weitergabe müssen untersagt werden.» Zudem müsse Tiktok auf amtlichen Telefonen verboten werden: «Das Risiko ist zu hoch, dass die App an sensible Daten gelangen könnte», sagt Wampfler.