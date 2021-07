EM-Finale - Schweizer Politiker helfen Italien – einer hofft auf einen Sieg der Engländer

So verfolgen unsere Volksvertreterinnen und -vertreter am Sonntagabend das EM-Finale zwischen Italien und England.

1 / 4 «Der italienische Captain ist ja so sympathisch»: Grüne-Nationalrätin Sibel Arslan. KEYSTONE SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel schaut das EM-Finale mit Freunden und kocht dazu etwas Italienisches. KEYSTONE Politisch müsste er für das EU-Land Italien sein, sagt SP-Nationalrat Eric Nussbaumer. Doch er hofft auf einen Sieg der Engländer. KEYSTONE

Darum gehts Diese Fussball-EM bewegt die Schweizerinnen und Schweizer wie schon lange keine mehr.

Auch Politikerinnen und Politiker fiebern mit – meist auf der Seite von Italien.

Wir haben drei Nationalräte und eine Nationalrätin gefragt, auf welcher Seite sie stehen.

Sibel Arslan, Nationalrätin Grüne/BS

« Ich komme aus einer Fussballer-Familie, meine beiden Brüder spielen im FC Münchenstein BL. Wahrscheinlich werde ich dort den Match schauen , am Sonntagabend mit den Jungs. Ich bin für Italien. Die Italiener spielen einerseits sehr gut. Anderseits haben sie jetzt endlich einen Meistertitel verdient. Warum Italien: Es ist wohl auch der Bezug zu Italien wegen der räumlichen Nähe und wegen der Bekanntschaft zu vielen Italienerinnen und Italienern hier. Und der italienische Captain ist ja so sympathisch! Ich fiebere immer fest mit, wenn ich einen Match schaue. Ich will ihn dann auch geniessen können. »

Tipp: 3:2 für Italien

Roland Rino Büchel, Nationalrat SVP/SG

« Ich schaue das Spiel zusammen mit ein paar Freunden, dazu etwas Italienisches kochen - und am Schluss mit einem guten Glas italienischen Weins auf den Sieg anstossen! Meine Grossmutter war Italienerin und ich arbeitete in früheren Jahren auf den Schweizer Konsulaten. Von daher ist eigentlich schon klar, wen ich favorisiere. Zudem: Die Italiener sind von der individuellen Qualität der Spieler her klar nicht das stärkste Team dieser EM. Aber der Zusammenhalt im Team ist beeindruckend. Und Italien hat sich mit einem durchaus offensiven Fussball bis ins Finale vorgearbeitet.

Tipp: 2:1 für Italien

Eric Nussbaumer, Nationalrat SP/BL

Politisch müsste ich ja für das EU-Land Italien sein. Ich bin aber für die Engländer. Sie spielen schnell und gut. Und vielleicht würde ihnen der Sieg helfen, sich wieder mehr als Europäer zu verstehen. Ich freue mich auf - hoffentlich - guten Fussball, den Match schaue ich zuhause. Trauern werde ich nicht, wenn es anders herauskommt. Ich halte mich an den Ratschlag meiner Eltern: ‘ Brauch die Tränen, wenn sie nötig sind. ’ Für ein Fussballspiel vergiesse ich keine Tränen.

Tipp 2:1 für England

Alfred Heer, Nationalrat SVP/ZH

« Ich bin Präsident der Wahlbeob achtungs kommission des Europarates in Bulgarien. Am Sonntag bin ich auf Wahlbeobachtung und normalerweise in einem Wahlbüro bis mindestens Mitternacht. Das EM -F inale ist also für mich gestrichen. »