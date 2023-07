Kosovo-Konflikt: Protestbrief von Schweizer Politiker an EU

Im Kosovo brodelt es. Ausgelöst wurden die jüngsten Unruhen wegen der Vereidigung neu gewählter albanischer Bürgermeister im serbisch bevölkerten Norden des Kosovos. Es gab mehrere Verletzte. Vertreter der EU haben sich um eine Entschärfung der Situation bemüht. Die Ministerpräsidenten der Niederlande und Luxemburgs, Mark Rutte und Xavier Bettel, reisten am Dienstag in die kosovarische Hauptstadt Pristina. Am Montag hatten sie in Serbien verhandelt. Der EU-Sonderbeauftragte Miroslav Lajcak sprach in Pristina lange mit dem dortigen Regierungschef Albin Kurti.



Besorgt über den Konflikt zeigen sich auch 13 Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die nun einen Protestbrief nach Brüssel geschickt haben. Dieser ist an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, adressiert. Unterzeichnet wurde der Brief von Matthias Aebischer (SP-Nationalrat), Laurence Fehlmann-Rielle (SP-Nationalrätin), Roland Fischer (GLP-Nationalrat), Claudia Friedli (SP-Nationalrätin), Niklaus Gugger (EVP-Nationalrat), Natalie Imboden (Grünen-Nationalrätin), Marc Jost (EVP-Nationalrat), Maya Graf (Grünen-Ständerätin), Fabian Molina (SP-Nationalrat), Eric Nussbaumer (SP-Nationalrat), Priska Seiler Graf (SP-Nationalrätin), Carlo Sommaruga (SP-Ständerat) und Cédric Wermuth (SP-Nationalrat).