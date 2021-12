Laut Recherche-Netzwerk «Reflekt» – Schweizer Politiker schönen Einträge auf Wikipedia

Das ist jedoch nicht immer der Fall. So listen die Journalistinnen und Journalisten des Kollektivs «Reflekt» gleich mehrere Fälle auf, in denen Politikerinnen und Politiker ihre Wikipedia-Einträge selbst bearbeiteten oder von anderen editieren liessen.

Mitarbeiter von Ignazio Cassis entfernten Infos zu Pro-Tell-Affäre

Wikipedia ist die weltweit bekannteste Internet-Enzyklopädie. Werbung hat darauf nichts zu suchen – eigentlich. Doch in Einträgen von Schweizer Politikerinnen und Politikern zeigen sich öfters Texte mit werberischer Sprache. So liessen sich zwischenzeitlich auf der Seite von FDP-Ständerat Josef Dittli (UR) Passagen finden, die mit dem Nebensatz «Ihm ist zu verdanken» anfingen. Aus einer Einstiegspassage auf der Seite zu Ex-FDP-Chefin Petra Gössi über ihr bisheriges Leben wurde ein politisches Manifest, das ebenso in wahlkampfähnlicher Sprache verfasst war (»Petra Gössi setzt sich für einen föderalistischen Staat ein (…)»), gefunden.

Auch unbequeme Teile des eigenen Lebenslaufes werden zuweilen ausgelassen. So zum Beispiel bei Nationalrat Andri Silberschmidt (FDP, ZH). Dass dieser nämlich das Gymnasium nicht abschloss, sondern nach neun Jahren in eine Banklehre wechselte, war nach einer Änderung durch einen persönlichen Mitarbeiter nicht mehr nachzulesen. Sogar bei einem Mitglied der Schweizer Landesregierung wurden die «Reflekt»-Rechercheure und Rechercheurinnen fündig. Im Herbst 2017 machte rund um Ignazio Cassis, den designierten Nachfolger von Didier Burkhalter in den Bundesrat, Nachrichten die Runde, wonach dieser Mitglied im Waffenverein Pro Tell sei. Wenige Tage später trat er nach öffentlicher Kritik aus dem Verein aus. Die Episode war klar nachweisbar und darum auch legitimes Material für einen Wikipedia-Eintrag. Doch die Pro-Tell-Passage wurde rund zwei Wochen später wieder gelöscht. Dahinter steckten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Cassis au dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation.