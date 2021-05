Gelsenkirchen - Schweizer Politiker sind schockiert über Judenhass in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen kam es an einer antiisraelischen Demonstration zu judenfeindlichen Beschimpfungen.

Am Mittwochabend stoppte die Polizei im deutschen Gelsenkirchen eine unbewilligte Demonstration : 180 Personen zogen vom Bahnhof in Richtung Synagoge und skandierten dabei antijüdische Parolen. Die Polizei verhängte daraufhin Strafanzeigen wegen Volksverhetzung, Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung von Einsatzkräften. Auf Twitter häufen sich die Reaktionen aus der Schweizer Politik auf die Geschehnisse in Gelsenkirchen.

«Auch die Behörden in Basel müssen wachsam bleiben»

Verschiedene Stimmen aus der SVP melden sich zu Wort. So macht der Basler SVP-Grossrat Pascal Messerli seiner Bestürzung Luft und befürchtet, es könnte in der Schweiz zu ähnlichen Vorfällen kommen. «Auch die Behörden in Basel müssen wachsam bleiben. Es geht um die Sicherheit für unsere Freunde, die einer in Basel historisch verwurzelten Glaubensgemeinschaft angehören», schreibt Messerli auf Twitter.