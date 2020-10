Die Kritik am EU-Rahmenabkommen ist in den letzten Tagen in der Schweiz lauter geworden. Am Donnerstagabend versucht nun eine Gruppe von acht Parlamentariern, das umstrittene Abkommen doch noch zu retten. Sie treffen in der Residenz des Schweizer Botschafters in Brüssel den EU-Chefunterhändler Stefano Sannino zum Abendessen.