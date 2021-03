Aus dem Ausland sind mehrere Fälle von zweimal infizierten Covid-Patienten bekannt. Zwei grössere Studien gab es 2020 in Grossbritannien und Qatar. In Qatar haben sich 54 von 133’000 Patienten erneut angesteckt und Symptome gezeigt. In Grossbritannien wurden 6144 Mitarbeiter des Gesundheitswesens untersucht. 44 wurden in den ersten fünf Monaten nach der Infektion erneut positiv getestet.