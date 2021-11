Neue Corona-Variante – Schweizer Politikerinnen fordern Einreisestopp für Südafrika

WHO-Experten beraten über neue Variante

Die Weltgesundheitsorganisation WHO klassifiziert die neue Mutante derzeit als «Variant under monitoring». Am Freitag wollen WHO-Experten über die Mutation beraten. Sie könnte anschliessend zur «Variant of interest» oder «Variant of concern» hochgestuft werden. Zu letzterem zählt unter anderem die in der Schweiz dominierende Delta-Variante.