Incel-Foren: Schweizer Polizei geht Frauenhassern im Netz auf die Spur

Der vor einigen Tagen in Rumänien verhaftete Andrew Tate wird in der Incel-Szene bewundert.

Incel-Ton wird radikaler

Der Computer- und Kommunikations­wissenschaftler Manoel Horta Ribeiro von der ETH Lausanne hat mit seinem Team 28 Millionen Einträge untersucht, die zwischen 2005 und 2019 weltweit in frauenfeindlichen Foren veröffentlicht wurden. Wie gross die Incel-Bewegung in der Schweiz sei, kann der Forscher nicht sagen. Viele der Teilnehmer kommunizieren auf Englisch, verstecken sich hinter Tarnnamen. Klar sei aber, dass die Szene weltweit wachse und ihr Ton radikaler werde, sagt Horta Ribeiro zum « Tages-Anzeiger ».

Der Wissenschaftler zeigt mit einem echten Eintrag in einem Schweizer Forum, wie sich Selbstmitleid und Aggression im Weltbild dieser Männer vermischen. Vergangenen September wandte sich ein Mitglied an die Community, nachdem ihn eine Frau an einer Schweizer Uni angesprochen hatte. «Das ist mir noch nie passiert. Super positiv, immer lächelnd, ziemlich anhänglich. Die ersten zwei Tage sprachen wir normal, und heute erwähnt sie fünfmal, dass sie einen Freund hat. Soll ich aufhören, mit ihr zu sprechen?», fragte er.

Ein weiteres Mitglied antwortete: «Sprich nicht zurück. Schau sie nicht an. Wie ein Chad. Wenn sie anhänglich wird, ergreife sie, schnüffle an ihr, drücke sie an die Wand und mach mit ihr rum, dann schlag zu.» Ein Chad ist in der Szene ein besonders attraktiver Mann, der auch Alpha-Mann genannt wird.