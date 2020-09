Bombendrohung an Firmen : Schweizer Polizei warnt vor Erpressermails per Internet

Mehrere Schweizer Unternehmen haben in den vergangenen Tagen Drohungen per Mail erhalten. Die Schweizer Polizei warnt vor der neuen Betrugsmasche.

Konkrete Hinweise über Erpressermails an Unternehmen: In den Kantonen Basel-Landschaft …

Cyberkriminelle verschicken derzeit Erpressermails vornehmlich an Unternehmen. Verbunden sind die Emails mit der Drohung, in der Liegenschaft eine Bombe zu platzieren, falls kein Lösegeld gezahlt werde, wie dem Internet-Portal polizei-schweiz.ch zu entnehmen ist.

Die Erpressermails seien in englischer oder deutscher Sprache verfasst. In der Betreffzeile heisse es «Better Listen To Me» oder «Hör mir besser zu!!!» Die Betrüger forderten 20'000 US-Dollar in Bitcoin. Sollte die Forderung nicht erfüllt oder die Polizei informiert werden, gehe die Bombe hoch.