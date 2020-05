«Existenzgefährdend»

Schweizer Privatsender wollen kein Netflix-Gesetz

Streamingdienste und Schweizer Privatsender sollen verpflichtet werden, in Schweizer Filme zu investieren. Doch das Gesetz könnte scheitern – wegen des Widerstands der TV-Sender.

Kulturminister Alain Berset will, dass mehr Geld in Schweizer Filme fliesst: Seine «Lex Netflix» verpflichtet alle, die in der Schweiz Geld mit Filmen und Serien verdienen, auch in inländische Filmproduktionen zu investieren. Bisher galt das nur für die SRG und nationale Privatsender wie 3+. Neu müssten auch Streamingdienste wie Netflix, regionale TV-Sender, ausländische Sender mit Schweizer Ableger und Kabelnetzbetreiber in Schweizer Produktionen investieren. Oder eine Ersatzabgabe zahlen.