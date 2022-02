Schweizer Promis wie Naomi Lareine und Zeki bejubeln das Ende der Maskenpflicht

Für Naomi geht ihr «grösster Wunsch» in Erfüllung.

Ab dem 1. April soll laut Bundesrat schliesslich die Rückkehr in die Normalität erfolgen.

«Ich bin überglücklich, dass nach zwei Jahren endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist», erzählt Naomi Lareine (27) gegenüber 20 Minuten. Als Musikerin empfinde sie eine riesige Vorfreude: «So viele Shows sind in den letzten Monaten abgesagt worden und die Enttäuschung war immer riesig. Die Aussicht, schon bald wieder vor Leuten zu singen und das Publikum zu spüren, erfüllt mich mit neuer Energie», so die 27-Jährige.