Kreativ dank Krise Schweizer Promis setzen während Corona auf zweites Standbein

Normalerweise kennt man die beiden so: Als Fulltime-Influencer setzen sie sich und die Produkte ihrer Kooperationspartner in Szene. Jetzt beraten Sara und Steven eigene Kunden in Contentfragen und Kampagnen.

Die Idee einer Influencer-Agentur war schon lange da. Da Reisen und Events in den vergangenen Monaten wegfielen, fanden sie jetzt die Zeit, um ihre Businessidee in die Tat umzusetzen.

Influencer Sara Leutengger und Steven Epprecht gründen Agentur

«Wir sehen selbst so viele Brands und Insta-Profile, die in den sozialen Medien schlecht bewirtschaftet sind», sagt Sara zu 20 Minuten. «Genau da setzen wir an.» Geschäftskollege Steven, der Wirtschaft studiert hat, ergänzt: «Wir wollen das Influencer-Business auf ein neues Level bringen. Und haben dafür viel Know-how und Self Practice.»

In diesen Tagen starten Sara und Steven ihre eigene Agentur «Strategy Leaders». Für beide ist klar: Ohne Corona-Pandemie würden sie niemals schon so weit sein. «Wir beide waren vorher viel im Ausland unterwegs, für Modeljobs, Reisekampagnen oder Events. Das fiel in den letzten Monaten alles weg», so Sara.