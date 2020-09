Beauty-Influencer Brian Havarie (20) war in Bern vor Ort und erklärt, warum er nichts auf Instagram gepostet hat: «Ich poste in meinen Stories generell wenig über Nachhaltigkeit und lebe sie lieber privat, da man sich dadurch schnell angreifbar macht.»

Warst du während der Besetzung auf dem Bundesplatz?

Denkst du, dass solche Aktionen etwa verändern können?

Gibt es einen Grund, wieso du dich auf Social Media nicht dazu geäussert hast?

Janosch: Ich halte mich, was politische und religiöse Themen angeht, generell eher zurück. Es ist nicht mein Kerngebiet, und ich finde, manchmal muss man einfach bei dem bleiben, was man am besten kann.

Wie kämpfst du persönlich für Nachhaltigkeit?

Brian: Ich bewundere Personen, die es wirklich schaffen, komplett nachhaltig zu leben. Ich versuche, das in kleinen Schritten immer mehr in meinen Alltag zu integrieren. Sei es, dass ich regionale oder saisonale Produkte kaufe oder immer mehr auf Secondhand statt Neues setzte.

Luna: Ich finde, Nachhaltigkeit fängt in erster Linie bei sich selber an. Für mich sind das Dinge wie Mülltrennung, weniger Fleischkonsum, weniger Plastik oder mit dem Zug reisen. Deswegen versuche ich meine Mitmenschen auch darauf aufmerksam zu machen und meine Stimme dafür zu nutzen.

Janosch: Ich bin ein totaler Mülltrenner. Von Kaffeekapseln über Alu bis zu PET – bei mir wird alles getrennt. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt.

Was wünschst du dir im Diskurs über die Umwelt?

Tamy: Die Einsicht, dass es kein Rechts-, Mitte- oder Links-Thema ist. Es geht uns alle an. Leute in der Politik sollten für einmal am selben Strang ziehen. So würden wir viel schneller vorankommen. Auch müssen wir wieder erkennen, dass es nicht den Menschen und die Natur gibt – sondern der Mensch die Natur ist.