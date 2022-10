Offener Brief: Schweizer Promis wollen Iran-Regime zur Terrororganisation erklären

Die Kunstschaffenden stellen sechs Forderungen an die Schweizer Regierung. Eine davon: Für Mitglieder und Vertreter des iranischen Regimes soll ein Einreiseverbot gelten.

Am 13. Oktober 2022 haben nun rund 100 weitere Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Kunst den Bundesrat ermahnt, dringend schärfere Massnahmen gegen den Iran zu ergreifen.

Im Iran wurden Proteste durch den Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini ausgelöst. Die 22-Jährige war am 16. September in Teheran gestorben, nachdem sie dort drei Tage zuvor von der Sittenpolizei wegen des Vorwurfs festgenommen wurde, ihr Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend getragen zu haben.

Ein Uni-Professor sieht eine Verbindung zwischen den hohen Heizkosten in der Schweiz und dem Regime im Iran.

Unter anderem haben Pipilotti Rist, Sophie Hunger und Jakob Tanner einen offenen Brief an den Bundesrat unterschrieben.

Das Schweigen des Bundesrats bezüglich der Lage im Iran stösst bei vielen Menschen in der Schweiz auf Unverständnis. Am Donnerstag haben nun rund 100 weitere Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Kunst den Bundesrat ermahnt, dringend schärfere Massnahmen gegen den Iran zu ergreifen.

Die Kunstschaffenden stellen laut dem « Tages-Anzeiger » sechs Forderungen an die Schweizer Regierung:

- Die Schweiz soll sich an die Sanktionen, die die EU und die USA gegen den Iran verhängen , anschliessen.

- Die Schweizer Regierung soll den iranischen Botschafter in der Schweiz einbestellen.

Regime im Iran wirkt sich auf hohe Heizkosten aus

Zur Gruppe der Schweizer Intellektuellen gehören unter anderem Pipilotti Rist, Jakob Tanner, Sophie Hunger und Sibylle Berg. Auch Autoren wie Roger de Weck, Pedro Lenz und Klaus Merz, Professorinnen wie Elisabeth Bronfen, Christa Binswanger und Sylvia Sasse, Filmschaffende wie Stina Werenfels und Heidi Specogna und Kuratorinnen und Kuratoren wie Nina Zimmer, Daniel Baumann und Giovanni Carmine beteiligen sich an der Forderung an den Bund.

Hinter dem offenen Brief steckt unter anderem der Historiker Kijan Espahangizi (44), der selbst Wurzeln im Iran hat. Genauso wie es in der Ukraine um die Schweiz gehe, gehe es auch im Iran um die Schweiz, meint der Uni-Dozent. Der Iran habe grosse Erdgasreserven, die derzeit für den Westen nicht verfügbar seien. Das wirke sich letztlich auf Heizkostenrechnungen in der Schweiz aus. Der Iran sei zudem ein Partner Russlands beim Angriff auf die Ukraine, sagt Espahangizi.