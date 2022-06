Freiburg (D): Schweizer Putin-Fans nehmen an Russen-Autokorso in Deutschland teil

Am Sonntag fand in Freiburg im Breisgau (D) ein pro-russischer Autokorso statt.

In Deutschland finden seit Beginn des Ukraine-Kriegs regelmässig pro-russische Autokorsos statt. So auch am Sonntag in Freiburg im Breisgau (D). 30 Fahrzeuge versammelten sich laut einer Quelle auf einem Parkplatz. Die rund 60 Teilnehmenden demonstrierten «gegen Russophobie und für Frieden mit Russland». Für die Demo waren auch Personen aus der Schweiz angereist. Auf den Bildern sind rund sechs Autos und mehrere Motorräder, unter anderem mit St. Galler, Nidwaldner, Zürcher, Aargauer und Luzerner Kennzeichen, zu erkennen.