Auswanderung – Schweizer Querdenker schotten sich im «Corona-Paradies» Paraguay ab

Heisser Tipp in Telegram-Chats

Seit Beginn der Pandemie würden laut «Stern» immer mehr Menschen nach Paraguay auswandern, um in der Kommune zu leben. Als Grund für den Umzug geben viele «die Corona-Politik, die Impfung und Zweifel gegenüber dem Virus» an. Paraguay wird bereits seit einiger Zeit besonders in deutschen Telegram-Gruppen als «heisser Tipp» gehandelt. Zahlreiche Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme sind in den letzten Jahren in das südamerikanische Land ausgewandert.