Exploit : Schweizer Radfahrerin Marlen Reusser gewinnt Etappe an der Tour de France

Sie ist damit die erste Schweizerin, die an der Tour eine Etappe für sich entscheidet.

Was für ein Erfolg für Marlen Reusser! Mit einer Solo-Fahrt hat die Schweizer Radrennfahrerin die vierte Etappe der Tour de France der Frauen für sich entschieden. Die 30-Jährige setzte am Mittwoch 23 Kilometer vor dem Ziel die entscheidende Attacke und gewann mit 1:24 Minuten Vorsprung auf die Französin Évita Muzic. Reusser ist die erste Schweizerin überhaupt, die eine Etappe bei der Tour de France gewinnt.

Mit dem Etappensieg konnte die Bernerin ihr Comeback in beeindruckender Form feiern. In den letzten Monaten musste die Olympia-Silbergewinnerin im Zeitfahren nach einem Sturz aufs Handgelenk und den Nachwehen einer Corona-Erkrankung pausieren und verpasste deswegen die Tour de Suisse Women.

Viele Stürze prägen das Geschehen

Neben Reussers Sieg prägten bei der vierten Etappe der Tour de France mehrere schwere Stürze das Geschehen. So wurde die spanische Meisterin Margarita Victoria Garcia Canellas rund 13 Kilometer vor dem Ziel vom Mannschaftswagen ihres Teams am Hinterrad berührt und kam schwer zu Fall. Die 38-Jährige konnte die Etappe zwar mit Schürfwunden beenden, fiel jedoch in der Gesamtwertung von Platz sechs auf elf zurück. Zuvor hatte sich bei der Tour hatte sich auch schon die Deutsche Laura Süssemilch bei einem schweren Massensturz zwei Wirbel gebrochen.