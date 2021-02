Wo ist das ganze Bargeld hin? Die Menschen in der Schweiz heben immer mehr Bargeld ab. So viel, dass Bankautomaten teilweise leergeräumt sind. Laut der S chweizerischen Nationalbank steigt seit November der Bargeldumlauf stark an, begehrt sind besonders 200er- und 1000er-Noten. Jedoch zahlen gleichzeitig, aufgrund der Corona-Krise, immer mehr Leute virtuell. So zählt die Raiffeisenbank alleine im Jahr 2020 60 Prozent mehr Twint-Nutzer und fast 14 Prozent mehr E-Banking-Aufträge.