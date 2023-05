Euromillions: Schweizer gewinnt über 50 Millionen Franken

Das ist Euromillions

Die Lotterie Euromillions wird seit Oktober 2004 hierzulande angeboten. Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag- und am Freitagabend statt. Mitmachen können Spielerinnen und Spieler aus Belgien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien und der Schweiz. Gespielt werden kann in der Deutschschweiz und im Tessin via Internet unter www.swisslos.ch, via App, oder an den rund 4000 Verkaufsstellen.