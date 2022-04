Schweizer Rapper EAZ erlebt nach Snoop-Dogg-Feature Höhenflug

Der Schweizer Rapper EAZ hat die Chance, am 25. Mai in der Bossard-Arena in Zug einen Swiss Music Award zu gewinnen.

Arber Rama alias EAZ hat in seiner Karriere schon so einige Meilensteine erlangt. Sein Album «Apartment 32» wurde mit einer Goldplatte ausgezeichnet und für seine Songs «Bonnie & Clyde 2» und «Can’t Let U Go» erhielt der Rapper gar eine Platinauszeichnung. Ausserdem war der 28-Jährige als Feature in Snoop Doggs Song «Make Some Money» auf Schweizerdeutsch zu hören. Trotzdem ist der Name EAZ noch nicht ganz in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer angekommen. Ein Swiss Music Award soll das nun ändern.