Wer k ann sich denn die teuren Wohnungen in den Schweizer Zentren noch leisten ?

Für viele Haushalte ist Wohnen etwas sehr Wichtiges, wenn es in der Karriere ein Upgrade gibt, wird gern auch mehr Geld fürs Wohnen ausgegeben. In der Schweiz gibt es viele gutverdienende Personen und auch Zuzüger, die sich die teureren Eigenheime in den Städten leisten können. Für weniger gut verdienende Haushalte wird es schwierig, in den Städten zu bleiben. Besonders wenn beispielsweise durch Familienzuwachs eine grössere Wohnung benötigt wird. Da locken die tieferen Preise an den Stadträndern oder auf dem Land.