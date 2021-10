Hohe Impfquote : Schweizer Rekord – 80 Prozent sind im Berner Seeland geimpft

Die Region Seeland im Kanton Bern hat die höchste Impfquote der Schweiz. Über 80 Prozent der Menschen in der Region sind geimpft. Was ist das Geheimnis der Region, dass sich dort fast alle impfen lassen?

Ein Grund könnte der einfache Zugang zur Impfung sein. Viele Menschen aus der Region gingen nach Lyss in die Walk-In Klinik. Dort gibt es immer noch viele Termine und man hatte von Anfang an genug Impfstoff.

Hans Ulrich Blunier, Arzt in der Walk-In Klinik in Lyss, meint dazu: « Ich denke schon, dass viele Leute sich bemüht haben, Strukturen zu erschaffen, damit der Zugang zur Impfung möglich ist. Aber auch in Aarberg haben sie früh reagiert und mit pensionierten Hausärzten und Fachpersonal ein gutes Angebot organisiert und die Leute geimpft . U nd auch die Hausärzte haben mitgeholfen. »