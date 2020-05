Rezeptfrei erhältlich

Schweizer rennen wegen Viagra zur Apotheke

Kaum ist Viagra rezeptfrei erhältlich, steigt die Nachfrage in Schweizer Apotheken sprunghaft an. Gerade bei jungen Männern sind die Medis beliebt.

Das Potenzmittel Viagra ist ab nun in Apotheken rezeptfrei erhältlich. Das hat das BAG am Donnerstag mitgeteilt.

«Wir hatten heute extrem viele Leute, die uns den Laden praktisch einrannten und nach Viagra fragten», sagt die Aargauer Apothekerin Noëlle Blum am Freitag. «Sie hatten die Neuigkeit in den News gelesen und wollten das Medikament kaufen.» So einfach dürften die Apotheken das Medikament allerdings nicht abgeben, sagt Blum. Gemäss Studien korreliere eine

Zweifelhafte Qualität bei Import-Potenzmittel

Auch im Internet boomt der Handel mit Potenzmitteln. Da im Ausland die Medikamente um ein Vielfaches billiger sind als in der Schweiz , werden erektionssteigernde Generika massenweise online importiert. «Von den beschlagnahmten Medikamenten, die 2019 illegal importiert wurden, waren über 90 Prozent Erektionsförderer», sagt Swissmedic-Mediensprecher Lukas Jaggi. Zwar sei der Import von einem persönlichem Monatsbedarf an Medikamenten erlaubt, grössere Mengen seien aber illegal, meint Jaggi.

Potenzsteigernde Medikamente als Lifestylemittel

Wie 20 Minuten berichtete, sind Viagra und Co. gerade bei Männern zwischen 18 und 34 Jahren beliebt. Auch ein Leser ist davon überzeugt: «Das Coole ist, man hat einen Betonständer.» Dieser versetze Frauen wirkungsvoll in Ekstase. «Das gibt einem ein richtiges Hengst-Gefühl.»

Viagra kann zu sexuellen Störungen führen

Die Experten warnen vor einem übermässigen Viagra-Konsum in jungen Jahren. «Im Prinzip spricht nichts gegen das Ausprobieren», sagt Burri. Aber bei einem wiederholten Einnehmen könne das Vertrauen in die eigene Erektionsfähigkeit verloren gehen, meint die Sexologin. Dies könne dann zu einer psychogenen Erektionsproblematik führen. Burri: «Die betroffenen Männer können zwar physisch noch eine Erektion bekommen, haben aber im Hirn eine Blockade und können doch nicht mehr ohne Potenzmittel. Das ist ein Teufelskreis.» Dieser könne so weit führen, dass die Betroffenen in Therapie müssen.