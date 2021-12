Reichtum – Schweizer Rentner werden immer reicher

Auch viele Rentner erhalten noch Erbschaften

Schon jetzt reicht die Rente vielen kaum zum Überleben. Ein Fünftel der Pensionierten hätte laut «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) keinerlei Vermögen. Aber: Die Schere zwischen arm und reich unter Rentnern sei gross, heisst es weiter. Und so ergibt sich gemäss einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz, dass Pensionierte insgesamt mit Abstand am meisten Vermögen haben – und es sogar noch vergrössern können. Im Schnitt würde das Vermögen einer Person zwischen 65 und 90 Jahren von 400’000 auf 600’000 Franken anwachsen.

Die Schweiz würde damit einen Sonderfall darstellen, denn im Ausland würde die Entwicklung oftmals umgekehrt ablaufen, sagt Studienautorin Nora Meuli der Zeitung. «Unsere Analyse zeigt, dass das ‹Entsparen› im Alter bei vielen gar nicht stattfindet.» Ein grosser Teil der Rentner und Rentnerinnen würde genug verdienen, «um selbst im Ruhestand Geld auf die Seite legen zu können», ergänzt der Lausanner Professor Marius Brülhart. Erbschaften seien ein Grund dafür. In Zahlen bedeute dies: Pro Jahr würden 90 Milliarden Franken an Erbschaften weitergegeben – häufig an Personen, die bereits in Rente gegangen sind.