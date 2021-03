Guten Morgen und herzlich willkommen zum Weltcup der Frauen in Jasna. Im slowakischen Wintersportgebiet macht der Weltcup-Tross der Frauen Halt für zwei Technik-Rennen. Nach dem heutigen Slalom findet morgen der letzte Riesenslalom vor dem Weltcupfinal in der Lenzerheide statt.

Im Kampf um die kleine Kristallkugel ist noch alles offen. Nach dem heutigen Rennen stehen nächste Woche erneut zwei Slalom-Rennen in Are auf dem Programm. Michelle Gisin hat als Vierte in der Disziplinenwertung nur 70 Punkte Rückstand auf die Führende Petra Vlhova. Die Slowakin hat drei der fünf Slaloms diese Saison gewonnen und musste sich an der WM nur der überragenden Katharina Liensberger geschlagen geben.