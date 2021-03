Im letzten Rennen vor dem Weltcupfinal in Lenzerheide wollen sich die Schweizer Slalom-Cracks für die schwache WM-Leistung revanchieren. Der 2. Lauf live ab 12:30 Uhr.

Der 1. Lauf von Ramon Zenhäusern Der Walliser verschafft sich eine gute Ausganglage für den zweiten Lauf. (Video: ORF1)

Die Bedingungen beim zweitletzten Slalom-Rennen der Saison hätten nicht viel schlechter sein können. Im Schneegestöber von Kranjska Gora kam kein Fahrer fehlerfrei durch. Ramon Zenhäusern, ein Spezialist für solche Bedingungen, trotzte der schlechten Sicht und konnte die drittschnellste Zeit aufstellen. Damit hält er seine Chancen auf die kleine Kristallkugel am Leben und hat eine gute Ausgangslage für den zweiten Durchgang. «Es war sicher kein einfacher Lauf, aber die Bedingungen sind für alle gleich schlecht. Dafür trainieren wir schliesslich das ganze Jahr.», konstatierte der Walliser nach dem ersten Lauf.

Loïc Meillards erste Lauf Meillard bleibt dran im ersten Lauf. (Video: ORF 1)

Franzose auf Siegeskurs

Clément Noël konnte mit der Startnummer 2 die schnellste Zeit im ersten Lauf aufstellen. Davor fuhr Henrik Kristoffersen, der den Lauf eröffnete, die zweitschnellste Zeit. Die beiden trennt jedoch eine halbe Sekunde. Marco Schwarz, der Führende in der Slalom-Wertung, könnte heute die kleine Kristallkugel dingfest machen. Dafür müsste der Österreicher im zweiten Lauf drei Ränge gutmachen und auf das Podest fahren.

Schweizer trotzen dem Wetter

Loïc Meillard konnte die Chance auf ein Top-Ergebnis wahren und hielt den Rückstand unter einer Sekunde. Daniel Yule führt mit knapp 1,5 Sekunden Rückstand den Kampf um die Top 10 an. Nicht optimal kam Luca Aerni mit den schwierigen Bedingungen klar. Er handelte sich über drei Sekunden Rückstand ein, wird damit aber wohl früh in den zweiten Lauf starten, was durchaus von Vorteil sein könnte. Tanguy Nef und Sandro Simonet konnten ihre ersten Läufe nicht ins Ziel bringen.

Wetter-Lotterie für zweiten Durchgang

Falls die Bedingungen für den zweiten Lauf nicht bessern, könnte das Klassement ordentlich durchgewirbelt werden. Dadurch haben die Fahrer, welche früh in die Entscheidung starten die Möglichkeit, mit einer perfekten Fahrt den Sprung nach vorne zu schaffen.

Verfolgen Sie den zweiten Lauf des Slaloms von Kranjska Gora live im Ticker ab 12:30 Uhr.