Andreas Zünd ist der neue Schweizer Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg.

Sicher, wenn ich mit solchen Themen konfrontiert bin, nehme ich gerne Stellung. Ich werde Richter der Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. Dieser wurde von 47 Europaratsstaaten, darunter die Schweiz, geschaffen. Die Richter haben eine starke demokratische Legitimation. Sie überwachen, dass die Menschenrechtskonvention in den Mitgliedsstaaten eingehalten wird. Die Leute verwechseln das manchmal mit dem Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg, dem 27 Staaten angehören.