Ruag darf Leopard-1-Panzer nicht weiterverkaufen

Deutschland will kaufen : Schweizer Rüstungskonzern Ruag darf Leopard-1-Panzer nicht verkaufen

Deutschland will mit einem Rückerwerb von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 aus der Schweiz Materiallücken in der Bundeswehr schliessen. Wie die Zeitungen der Tamedia zuerst berichteten, möchte die deutsche Rheinmetall AG, der Hersteller der Leopard-Panzern, ebenfalls Leopard-1-Panzer von der Schweiz zurückkaufen.



Rund 96 solcher Panzer seien im Besitz des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag, obwohl die Schweizer Armee nie solche gekauft habe. Ruag habe die Panzer 2016 in Italien gekauft, mit dem Ziel, die Fahrzeuge oder Ersatzteile davon weiterzuverkaufen. Die gebrauchten und nicht einsatzbereiten Kampfpanzer befänden sich nun immer noch in Italien.