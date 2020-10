Erstmals seit 2011 : Schweizer Schiedsrichter Schärer darf in der Champions League ran

Grosse Ehre für Sandro Schärer: Der 32-jährige Schwyzer darf ein Spiel in der Königsklasse pfeifen. Massimo Busacca war der letzte Schweizer, der das durfte.

Darauf musste die Schweiz neun Jahre warten. Schiedsrichter Sandro Schärer wurde von der Uefa für die Partie in der Champions League zwischen Barcelona und Ferencvaros am Dienstag aufgeboten. Er wird assistiert von Stéphane De Almeida und Bekim Zogaj, vierter Offizieller ist Fedayi San.

Der Schweizer Schiedsrichter-Chef Dani Wermelinger ist stolz, mit Schärer wieder einen Mann in der Champions League zu haben. «Mit der Einführung der Teilprofessionalisierung im Dezember 2017 haben wir angekündigt, dass wir mittelfristig wieder zurück in die Königsklasse wollen. Es ist das Resultat von sehr harter Arbeit rund um das Team von Sandro Schärer in den letzten Monaten. Der 32-jährige Schwyzer hat es mit seinen Leistungen in der Schweiz und im Ausland verdient, dieses Spiel leiten zu dürfen.» Schärer ist seit 2015 Fifa-Schiedsrichter.