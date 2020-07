Nach Sprint-Video

Schweizer Schiri hat «viele positive Nachrichten erhalten»

Urs Schnyder machte mit einem Sprint im Spiel FC Thun - Xamax auf sich aufmerksam. Der 34-Jährige spricht nun über die kuriose Szene.

Zuerst lief Urs Schnyder schneller als alle Spieler über den Rasen. Dann ging der Schweizer Schiedsrichter im Internet viral. «Das schmeichelt mir. Ich habe diese Tage genossen und sehr viele Nachrichten erhalten», lässt sich der Entlebucher von SRF stolz zitieren. Der 34-Jährige hatte im Kellerduell Thun gegen Xamax vor dem dritten Thuner Tor einen Sprint hingelegt und dabei alle Xamax-Verteidger hinter sich gelassen . Das Video wurde in den sozialen Medien fleissig geteilt. «Das nimmt man wirklich positiv auf. Denn meistens kommt man als Schiedsrichter nur nach einem Fehler in die Schlagzeilen», fügt er an.

Der Druck habe sich erhöht

Auch aus einem ganz anderem Grund macht Schnyder eine turbulente Zeit durch. Wegen des gedrängten Super-League-Programms sei die mentale Anforderung an den Unparteiischen gewachsen. «Glücklicherweise haben wir gerade Sommerferien. Daher bin ich im Moment vollberuflich Schiedsrichter», so Schnyder, der in Teilzeit am Gymnasium Sport unterrichtet.